الدفاع التركية تكشف تفاصيل وفاة أحد جنودها في ليبيا وزارة الدفاع تزعم أن الجندي المتوفي كان يعني من مرض لم تكشف عنه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعترفت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الثلاثاء، بمقتل أحد جنودها في العاصمة الليبية طرابلس، أثناء أداء مهمة اذ باءت محاولات إنقاذه بالفشل.

وزارة الدفاع قالت في بيان لها على موقع “تويتر” :إن “الجندي “بلال يلماز”، وهو رقيب يعمل في قوات الدفاع الجوي من مدينة كوزان، قتل أثناء أداء مهمته في طرابلس”. مشيرة إلى أن ” أن كل محاولات إنقاذه باءت بالفشل.”

وكانت تركيا قد اعترفت بمقتل جنود لها في ليبيا، في شهر يوليو الماضي، عندما تعرضت قاعدة الوطية الجوية إلى قصف جوّي الامر الذي أدى إلى مقتل 6 ضباط أتراك وإصابة آخرين.

بيان وزارة الدفاع أكد أن “يلماز كان مريضا أثناء عمله وتم نقله إلى المستشفى، إذ لقي مصرعه رغم التدخلات التي تم إجراؤها”، لافتة إلى أنه “سيتم دفن جثته في مدينة غازي عنتاب بناء على طلب من زوجته”.

وفي ذات الشأن، كشفت صحيفة “haberler” التركية تفاصيل وفاة الرقيب بلال يلماز، أخصائي الدفاع الجوي، في ليبيا والذي أصيب بمرض أثناء عمله هناك، دون إعلان المزيد من التفاصيل عن طبيعة المرض، مشيرة إلى أنه مات رغم كل التدخلات في المستشفى، ليتم نقله إلى مسقط رأسه في حي كوزان بمدينة أضنة التركية.

ونقلت الصحيفة، في تقرير لها، عن وزارة الدفاع التركية إعلانها عدم التمكن من إنقاذ الرقيب بلال يلماز، الذي كان مريضًا أثناء عمله وتم نقله إلى المستشفى في طرابلس، لكنه توفى رغم كل التدخلات.

وأوضحت الصحيفة أن جثمان يلماز نُقل من ليبيا إلى مدينة غازي عنتاب التركية ليلاً، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد بهاء الدين نقيب أوغلو هناك، وبعدها أرسل الجثمان إلى مسقط رأسه في منطقة كوزان في أضنة.

وذكرت أن ابنته التي كانت ترتدي زي والدها، لم تستطع السيطرة على دموعها، كما أن زوجته ودعته بتقبيل التابوت وأن صلاة الجنازة كانت بحضور محافظ غازي عنتاب داود غول ومسؤولين عسكريين وأعضاء في البرلمان ومُحضر المدينة، بالإضافة إلى الأسرة والأقارب والعديد من المواطنين.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت أمس الثلاثاء، رسميًا مقتل أحد جنودها ويدعى بلال يلمز في العاصمة الليبية طرابلس، كما وجه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون التعزية لأسرة الجندي التركي بلال يلماز الميت في طرابلس، مؤكدًا أنه “كان مريضًا واستشهد أثناء عمله في ليبيا”.

ولم تكن وفاة يلماز هي الأولى لضباط أتراك في ليبيا؛ حيث أكدت مصادر وتقارير صحفية مقتل 2 من العسكريين الأتراك في ميناء طرابلس أثناء قصف قوات الجيش الوطني لسفينة شحن تنقل أسلحة تركية لمليشيات حكومة الوفاق، خلال شهر مارس الماضي، فضلاً عن سقوط أتراك آخرين.

وذكرت المصادر نقلا عن صحف تركية أن “الضابطين التركيين هما الرائد سنان كافرلر من مواليد سنة 1993م، والعقيد أوكان ألتيناي من مواليد أزمير سنة 1971م، وحسب المصادر، فإن الضابطين كانا من بين مجموعة ضباط أتراك آخرين استقبلوا شحنات أسلحة تركية قادمة على متن سفينتين تركيتين وتم تخزينها في ميناء طرابلس في 18 فبراير الجاري، استعدادا لنقلها إلى مطار معيتيقة الذي تحول إلى قاعدة عسكرية تركية.

يذكر أن تركيا أرسلت نودا وضباطا للقتال في ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس وحكومة فايز السراج، كما أرسلت آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا لمواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر .