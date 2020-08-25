“مليشيات السراج” تحاول السيطرة على الميدان وطرد الحراك الشعبي ورفع “شعاراتها”

أخبار ليبيا24

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعدد من المتظاهرين في مدينة طرابلس يتبعون ويؤيدون حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ويرفعون شعارات مؤيدة لها.

واستبدلت الشعارات المناهضة للمجلس الرئاسي التي تم رفعها من قبل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين إلى شعارات داعمة للسراج وحكومته منها “نعم للشرعية الوفاق، نعم لرجال البركان ، افتحوا النفط ، المجرم حفتر خارج الحسابات”.

وحاول المواليين للسراج و تركيا بينهم عناصر الشورى طرد متظاهري الحراك الشعبي من الميدان في طرابلس والحراك يرد بلافتات ورقية عفوية وهتافات تصفهم بالطبالين والمستفيدين، ويرددون شعارات “نبو الدولارات زي الزلمات”.

وشهدت العاصمة طرابلس، الأحد تظاهرات حاشدة ضد حكومة الوفاق، للتنديد بالوضع المعيشي الصعب، وأفادت تقارير بتعرض المتظاهرين لإطلاق الرصاص من قبل مسلحين، كما تم نشر العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بالتظاهر، على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر تعرض محتجين للرصاص الحي.