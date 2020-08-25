مظاهرات في القبة تنديدًا بالوضع المعيشي المتردي

أخبار ليبيا24

شهدت مدينة القبة اليوم الثلاثاء خروج العشرات من المتظاهرين من سكان البلدية تنديدا بالوضع المعيشي المتردي وانعدام الخدمات.

وقام المتظاهرين بإغلاق بعض الطرقات بالحجارة رافعين شعارات تطالب بإسقاط رئيس الحكومة والمجلس البلدي القبة، مشددين على ضرورة توفير السيولة والكهرباء والغاز.

وطالب المتظاهرين بإجراء إصلاحات في قطاع الصحة المنهار وإزالة القمامة المكدسة في البلدية، مؤكدين على ضرورة محاسبة من أسموهم بالفاسدين في الحكومة التي يرون أنها لم تقدم شيء إلا استنزاف المال العام.

يشار إلى أن مظاهرات مماثلة شهدتها مدن الزاوية والعاصمة طرابلس رفضًا للوضع المعيشي الذي تعيشه معظم المدن الليبية مطالبة بإسقاط حكومة الوفاق ومحاسبة المسؤولين، إلا أن هذه المظاهرات قوبلت بإطلاق الرصاص الحي عليهم لتفريق المتظاهرين.