لانتهاك الحظر..أمن المرج تضبط عمالة وافدة تمتهن الحلاقة في المنزل

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كشف مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن المرج أن أعضاء مركز شرطة المرج المدينة تمكنوا الأحد من ضبط عمالة وافدة تمتهن مهنة الحلاقة في حي (المتوسطة).

وأوضح مكتب الإعلام عبر حساب المديرية على “فيسبوك” أن ضبط العمالة لمخالفة لتعليمات الغرفة الأمنية المشتركة المرج بشأن إغلاق قاعات الحلاقة طيلة (24) ساعة.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني أنه تم ضبط ما بحوزتهم من معدات الحلاقة واتخاذ الإجراءات القانونية وفق المادة (136) من القانون (106) لسنة 1973م بشأن الحجر الصـحي.

وأشار المكتب إلى أن هذا الإجراء جاء خلال الخطة الأمنية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا من خلال فرض حظر التجول وإغلاق بعض المحال التجارية طيلة 24 ساعة ومنع التنقل بين المدن نهائياَ.