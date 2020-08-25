صنع الله يدعو لاستئناف إنتاج النفط لإنعاش خزينة الدولة

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دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله إلى ضرورة السماح للمؤسسة للقيام بأعمالها لاستئناف الإنتاج والصادرات، لإنعاش خزينة الدولة في أقرب وقت ممكن.

وأشار صنع الله، إلى أن المؤسسة في أمسّ الحاجة الآن للموارد المالية لكي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها، وانجاز العديد من المتطلبات المهمة والملحّة التي يحتاجها القطاع.

أتى ذلك خلال لقاء الإثنين مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا آلن بوجيا، حيث ناقش صنع وبوجيا، أوضاع قطاع النفط بليبيا.