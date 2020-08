صحفية أمريكية تكشف تهديد ووعيد مرتزق سوري للمتظاهرين الليبيين بـ”الحصد”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عرضت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، تسجيلا صوتيا لأحد المرتزقة السوريين في ليبيا يكشف نقل بعض زملائه إلى طرابلس بسبب المظاهرات المشتعلة حاليًا بسبب انتشار الفساد وسوء الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات.

وقال المرتزق بحسب التسجيل الصوتي الذي عرضته “سنيل” في تغريدة لها، عبر حسابها بـ”تويتر”، إنهم لم يتعرضوا للمتظاهرين بالقمع أو استخدام القوة، رغم أن العديد من المتظاهرين ضد حكومة الوفاق، ذكروا عكس ذلك، لكنه توعد بـ”حصد” المتظاهرين إذا أصبحت الأمور جادة.

Syrian militants in Libya were bused into Tripoli due to the protests. Said no one oppressed the protesters (though many protesters reported the contrary.) But:

"If things get serious, we'll harvest them." (Meaning, they'll kill all the protesters.) pic.twitter.com/L2L10aVpAI

— Lindsey Snell (@LindseySnell) August 25, 2020