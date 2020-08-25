صحفية أمريكية تكشف تهديد ووعيد مرتزق سوري للمتظاهرين الليبيين بـ”الحصد”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عرضت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، تسجيلا صوتيا لأحد المرتزقة السوريين في ليبيا يكشف نقل بعض زملائه إلى طرابلس بسبب المظاهرات المشتعلة حاليًا بسبب انتشار الفساد وسوء الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات.

وقال المرتزق بحسب التسجيل الصوتي الذي عرضته “سنيل” في تغريدة لها، عبر حسابها بـ”تويتر”، إنهم لم يتعرضوا للمتظاهرين بالقمع أو استخدام القوة، رغم أن العديد من المتظاهرين ضد حكومة الوفاق، ذكروا عكس ذلك، لكنه توعد بـ”حصد” المتظاهرين إذا أصبحت الأمور جادة.

Syrian militants in Libya were bused into Tripoli due to the protests. Said no one oppressed the protesters (though many protesters reported the contrary.) But: "If things get serious, we'll harvest them." (Meaning, they'll kill all the protesters.) pic.twitter.com/L2L10aVpAI — Lindsey Snell (@LindseySnell) August 25, 2020

وانطلقت من جديد، أمس الإثنين، ولليوم الثاني على التوالي الاحتجاجات المُنددة بسوء الأوضاع المعيشية والفساد وتغول المليشيات في العاصمة طرابلس، وذلك على الرغم من قيام المليشيات باختطاف عضو الحراك مهند الكوافي وزملائه.

ونقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تجمعات جديدة للمحتجين أمام قاعة الشعب بمدخل طريق حي الأندلس، وذلك في وجود سيارتي حماية تابعة للشرطة والدعم.

وشهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية، تظاهرات حاشدة، ضد سوء المعيشة والفساد، منددة بحكومة الوفاق، وسوء إدارتها، فيما واجه المرتزقة السوريون المدعومون من مليشيا الردع التابعة لداخلية الوفاق، المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، مما أدى لسقوط عدد من المصابين.

واشتعلت المظاهرات بوسط طرابلس، وهتف المحتشدون بشعارات “فلوسنا عند السوريين”.. “فلوسنا عند الأتراك”.. “ثورو يا ليبيين”.. “الشباب ماتوا في الحرب وفي البحر”، وبميدان القدس هتف المتظاهرون “خلصونا حتى بالدينار ماعاش نبوه الدولار”، فيما اتجه آلاف المتظاهرين نحو الساحة الخضراء ضمن مظاهراتهم ضد سوء المعيشة والفساد.