ستيفاني تلتقي بعميد بلدية سبها حديث بين ويليامز والشاوش حول التحديات ببلدية سبها

أخبار ليبيا24

أجرت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز الإثنين حديثًا مع عميد المجلس البلدي في بلدية سبها، الشاوش عبد السلام، والذي أطلعها على الوضع في سبها والتحديات التي تواجهها البلدية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن اللقاء جاء عقب موافقة حكومة الوفاق على قرار المحكمة الأخير القاضي بإعادة مجلس سبها المنتخب.

وأضافت، أن العميد أبلغ الممثلة الخاصة بالإنابة بتأسيس مجلس بلديات فزان، حيث تعهدت وليامز بعقد اجتماع بين فريق الأمم المتحدة ورؤساء بلديات فزان لدعم المبادرة.