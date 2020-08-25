رئيس لجنة خارجية النواب يستعرض مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية سبل دعم المنظمة

وتطرّق الاجتماع إلى عدد من المواضيع أبرزها مشكلة دخول الأدوية والأدوات الطبية التي توردها منظمة الصحة العالمية إلى ليبيا.

وجدد العقوري استعداد اللجنة للتعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية وتسهيل عملها وخاصة في هذه الفترة التي يواجه فيها النظام الصحي الليبي تحديات كبيرة.

ومن جهتها، أشادت هوفمان بالدور الذي تقوم به لجنة الشؤون الخارجية والجهات الصحية المختصة للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا.