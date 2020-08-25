حمدو الهوني يعود لتدريبات الترجي التونسي بعد تعافيه من كورونا الترجي يؤكد مشاركة حمدو الهوني في لقاء القمة مع الأفريقي

أخبار ليبيا24

أكد نادي الترجي التونسي، عودة المحترف الليبي، حمدو الهوني، إلى التدريبات الجماعية بشكل عادي بعد غياب استمر 21 يومًا جراء الإصابة بفيروس كورونا.

كما أكد الترجي، أن الهوني سيكون ضمن تشكيلة الفريق التي ستواجه النادي الأفريقي، يوم الأربعاء القادم ضمن المرحلة الـ22 من الدوري التونسي لكرة القدم.

وشفي الهوني من الإصابة التي كان قد تعرض لها في لقاء مستقبل سليمان بالجولة الـ17 من البطولة.

ويتصدر الترجي ترتيب الدوري التونسي بـ53 نقطة، وسيتوج رسميًا باللقب في حال الفوز على الأفريقي.