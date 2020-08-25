حراك 23 أغسطس يُمهل “الرئاسي” و”الاستشاري” 24 ساعة للاستقالة

أخبار ليبيا 24 – متابعات



أمهل حراك 23 أغسطس، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة” 24 ساعة لإعلان استقالتهم احتراما لإرادة الشعب الليبي.

وطالب الحراك، في بيان له، بالإفراج الفوري عن الشباب المعتقلين لدى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مستنكرا بشدة وصف القائد الميداني بقوات حكومة الوفاق طاهر بن غربية “حرائر العاصمة” بالعاهرات.

وأكد أنه يعبر عن إرادة الشعب ومعاناة المواطن التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، حيث بدأت أولى مظاهرات الحراك بطريقة سلمية بالتعبير عن أهدافه اعتقادا بمدنية الدولة واحترام الحريات، مضيفا أن المواطن في طرابلس بدون كهرباء وماء وسيولة، في ذات الوقت يتقاضى المرتزق المعاش بالدولار.

وأعرب الحراك عن رفضه لوصفهم من قبل رئيس المجلس الرئاسي بـ”المندسين والمعتدين والمخربين”، مؤكدين أنه في حالة رفض مطالبهم سيعلنون العصيان المدني في كامل شوارع العاصمة وإقفال الأحياء من قبل شباب المناطق.

وأقرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بإطلاق النار من قبل القوات الموالية للحكومة على المتظاهرين المدنيين العزل في طرابلس أمس، ضد الأوضاع المعيشية السيئة في البلاد، بما في ذلك انقطاع الكهرباء والمياه بشكل متكرر وطويل على مر السنين، والوقود وغاز الطهي ونقص السيولة، وسوء الخدمات والأمن، وارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

واعترفت داخلية الوفاق في بيان لها أمس بحق المواطنين في التظاهر السلمي، وزعمت أنها وفرت الأمن للتظاهرة، كما كشفت عن تحديد هوية منفذي إطلاق النار الذين وصفتهم بـ”المندسين” داخل المتظاهرين السلميين، وادعت أنهم لم يكونوا جزءًا من وزارة الداخلية، لكنها لم تنكر اعتراف حكومة الوفاق بهم.

وقالت الوزارة إنها فتحت بالفعل تحقيقًا جنائيًا معهم، وأنها ستنشر نتائج هذا التحقيق، وحذرت من أنها ستطبق القانون بالتساوي على الجميع.

وانطلقت من جديد، أمس الإثنين، ولليوم الثاني على التوالي الاحتجاجات المُنددة بسوء الأوضاع المعيشية والفساد وتغول المليشيات في طرابلس، وذلك على الرغم من قيام الميليشيات باختطاف عضو الحراك مهند الكوافي وزملائه.