باحث سعودي: أردوغان ضاق عليه الخناق في ليبيا

أخبار ليبيا24

رأى الكاتب والأكاديمي السعودي والباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أحمد الفراج، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضاق عليه الخناق في ليبيا، بعد أن خضع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، للقوى العظمى، وبعد أن قطعت مصر واليونان عليه الطريق في المتوسط.

وقال الفراج، في تغريدة على تويتر، “إن تركيا كانت تنقّب عن الغاز في المتوسط ثم ظهر الغاز في البحر الأسود.. القصة على هذا النحو: أردوغان ضاق عليه الخناق في ليبيا، بعد أن خضع السراج للقوى العظمى، وبعد أن قطعت مصر واليونان عليه الطريق في المتوسط؛ فقرّر رفع راية الإنجاز العظيم بوجود الغاز، وكأنه يقول لسنا بحاجة لخيرات ليبيا”.

والجمعة أعلن أردوغان اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود باحتياطي 320 مليار متر مكعب.

وقال، إن سفينة التنقيب “الفاتح” التركية اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود، في بئر “تونا-1″، ضمن حقل غاز صقاريا قبالة مدينة زونغولداق.