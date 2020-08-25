العقوري وهوفمان يبحثان دعم عمل منظمة الصحة العالمية في ليبيا رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا تواصل عقد لقاءات مع مسؤولين ليبيين

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التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم الثلاثاء في بنغازي رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا السيدة اليزابيث هوفمان.

وتطرّق الطرفان، إلى العديد من المواضيع أبرزها مشكلة دخول الأدوية والأدوات الطبية، التي تحضرها منظمة الصحة العالمية إلى ليبيا.

وجدد رئيس لجنة الخارجية، استعداد اللجنة للتعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية، وتسهيل عملها خاصة في هذه الفترة التي يواجه فيها النظام الصحي الليبي تحديات كبيرة.

وسبق لرئيس بعثة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا، أن التقت خلال الأيام الماضية، بعدد من المسؤولين والقياديين الليبيين، على رأسهم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

وبحثت هوفمان الإثنين في القبة في حضور وزير الصحة بالحكومة الليبية، سعد عقوب، مع رئيس مجلس النواب الأوضاع الصحية وتطورات الوضع الوبائي لجائحة كورونا في كافة المدن الليبية، إضافة إلى سير عمل مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا وما تقدمه المنظمة لدعم القطاع الصحي.

ووجه عقيلة صالح، عدد من المؤسسات لتسهيل الإجراءات ليصل هذا الدعم من أجهزة أو معدات تقنية أو أدوية وغيرها في أسرع وقت ممكن.