العامة للكهرباء: طرح الأحمال ينتهي بتوفير 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في الحكومة الليبية أن مشكلة طرح الأحمال المتواصلة لن تنتهي إلا إذا تم تزويدها بكمية الغاز والمقدرة بـ 250 مليون قدم مكعب يومياً.

وأكدت الشركة في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن عملية طرح الأحمال المتواصلة هذه الفترة بسبب النقص الحاد في الوقود الخفيف (الديزل) والغاز.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في الحكومة الليبية أن السفينة (Valle Di siviglia) وصلت فجر الإثنين إلى ميناء البريقة لتقوم بشحن 30 ألف طن من المكثفات الموجودة في ميناء البريقة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تزويدها بكمية وقدرها 160 مليون قدم مكعب، هذه الكمية من الغاز لن تنهي مشكلة طرح الأحمال التي تحتاجها محطات التوليد والتي تقدر بـ 250 مليون قدم مكعب يومياً.

وأفادت أن الكمية المفقودة تقدر بـ 90 مليون قدم مكعب، ما أجبر الشركة على تحويل الوحدات التي كانت تعمل بوقود الغاز إلى الوقود الخفيف ( الديزل ) ، مؤكدة أن تشغيل الوحدات بالوقود الخفيف سبب العديد من المشاكل.