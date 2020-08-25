الشاطر: كلمة السراج محبطة ومجرد مسكنات

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قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر إن كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج محبطة و مجرد مسكنات لتهدئة الشارع.

وأضاف الشاطر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” :”تراكم المشاكل التي أحالت حياة المواطن إلى جحيم كلها بسبب سياسات الاستهتار التي انتهجها طيلة فترة حكمه وجلبت حفتر إلى أبواب طرابلس.

وتابع عضو المجلس الأعلى للدولة :”كلمة السراج تنصل من المسؤولية وعليه أن يستقيل”.

وأفاد الشاطر أن كافة النقاط التي ذكرها السراج في كلمته بح صوت الناقدين لسياساته والتحدث عنها وتقديم النصائح له.

وذكر عضو المجلس ان رئيس المجلس الرئاسي رفض إعلان حالة الطوارئ و تعيين وزير للدفاع و تشكيل حكومة حرب وتغيير مستشاريه الأن بفعل صوت الشارع يعد بتنفيذ ما كان يجب فعله.

وختم الشاطر تغردياته قائلا :”أنا لا أثق في وعوده و اختياراته”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وجه كلمة متلفزة الإثنين إلى الشعب الليبي أعلن خلالها نيته إجراء تعديل وزاري عاجل، خاصة فيما يتعلق بالوزارات الخدمية، مؤكدًا أن اختيار الوزراء الجدد سيكون على أسس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد.