السراج يستعرض الترتيبات المتخذة لتأمين سلامة المتظاهرين مع وكيل وزارة الداخلية

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استعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن اليوم الثلاثاء الترتيبات المتخذة لتأمين سلامة المواطنين ممن يعبرون عن رأيهم بالتظاهر، بطريقة صحيحة ووفقا للتصاريح الممنوحة لهم.

وأكد السراج على أن التظاهر والخروج في مسيرات هو أحد أوجه التعبيرعن الرأي وهو حق طبيعي تكفله الدولة المدنية، موجهًا بضرورة تسهيل إجراءات منح تصاريح التظاهر السلمي.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي ووكيل وزارة الداخلية الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بأداء وزارة الداخلية في مجال تعزيز الأمن ومواجهة الخارجين عن القانون.