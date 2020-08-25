السراج يجتمع مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

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اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم الثلاثاء مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، في إطار متابعته لتوصيات الاجتماع الذي عقد في 8 أغسطس الماضي بين الأجهزة الرقابية والمحاسبية والسلطة التنفيذية.

وبحث الاجتماع الخطوات التي اتخذت بشأن وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وفقاً للاتفاقية المبرمة بين كل من هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد.

وجدد السراج التأكيد على ضرورة فتح جميع ملفات الفساد المتعلقة بإهدار المال العام، مشيرًا إلى ان قرار تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة هو خطوة ضمن خطوات لضمان الشفافية ومحاربة الفساد.