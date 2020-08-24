وزارة الصحة تؤكد ضخ الأوكسجين الطبي المسال لمستشفي الثورة التعليمي

أخبار ليبيا 24 – صحة

وفق الاتفاق الذي أبرمته وزارة الصحة بالحكومة الليبية مع الشركات المتخصصة في جمهورية مصر العربية لتزويد محطات الأكسجين الطبي بالمستشفيات الليبية بجانب الإسراع في توفير احتياطي آمن منها وذلك من خلال التعاقد مع إحدى المصانع المتخصصة في تعبئة الأوكسجين لتغطية العجز الحاصل بمحطات الاكسجين بسبب زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي بالبلاد .

وصلت لمستشفي الثورة التعليمي بالبيضاء شاحنة تحوي على الأكسجين الطبي من جمهورية مصر بموجب الاتفاق وجاري العمل علي تفريغها .

ووجه وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب تعليماته المشددة إلى مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية، ومديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات بخصوص التأكيد على المخزون من الغازات الطبية الأكسجين وصيانة ومتابعة مصادر الكهرباء البلدية المولدات الكهربائية وتوفير الوقود الخاص بها ديزل.

وطلب عقوب من مديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات بتوجيه الإدارات الفنية التابعة لهم بالاهتمام الكامل بهذه المعدات من حيث الصيانة واستمراريتها في تقديم الخدمات.