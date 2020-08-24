ليبيا تسجل رقما قياسيا في عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا

ليبيا تسجل رقما قياسيا في عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا ليبيا تتخطى حاجز 11 ألف مصابا بفيروس كورونا و199 حالة وفاة

أخبار ليبيا24 – صحة

سجلت ليبيا أمس الأحد، رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 572 إصابة جديدة بالفيروس، ووفاة 11 حالات، إضافة إلى شفاء 11 حالة.

وأوضح المركز في بيانه اليوم الإثنين، أنه استلم 2673 عينة من طرابلس ومصراتة وبنغازي ومنفذ امساعد وزليتن والزاوية وسبها، وأظهرت نتائج العينات سلبية 2101 عينة، فيما كانت 572 عينة موجبة، منها 386 حالة جديدة، و186 حالة لمخالطين.

وأشار المركز، إلى أن 11 حالة وفاة سجلت منها 5 وفيات في بنغازي، وحالتي وفاة في زليتن، وحالة واحدة في كل من طبرق وترهونة ورقدالين وقراقره، بينما سجلت 6 حالات شفاء في زليتن و3 في شحات وحالة شفاء واحدة في كل من مسلاتة والخمس.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 11009 إصابة منها 9714 حالة نشطة، بينما سُجّل تعافى 1096 شخصا ووفاة 199 مصابا جراء الوباء.