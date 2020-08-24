لحل مشكلة الكهرباء .. وصول ناقلة لميناء البريقة لسحب المكثفات المصاحبة لاستخراج الغاز الطبيعي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رست صباح اليوم الإثنين في ميناء البريقة ناقلة وقود تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط التي ستقوم بسحب المكثفات المصاحبة لاستخراج الغاز الطبيعي من الحقول .

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة إن عملية سحب المكثفات تستغرق في حدود ثلاثين ساعة بعد مايتم الشروع في السحب فعلياً.

خليفة أضاف أنه عندما يتم سحب المكثفات من الحقول سيتم تزويدنا بالكميات الكافية من الغاز من قبل شركة سرت وبعدها ستستعيد الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية استقرارها .

وقدم الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، اعتذاره عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وزيادة ساعات طرح الأحمال في المنطقة الشرقية هذه الأيام لأنها «خارجة عن إرادة» الهيئة، مشيرا إلى أنه لا يوجد موعد محدد لانتهاء الأزمة وينتظرون وصول إمداد الوقود إلى محطات التوليد لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وسد العجز الحاصل في إنتاج الكهرباء.

وأدى خروج حقل التحدي للغاز التابع لشركة سرت إلى عجز في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

وقال الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ربيع خليفة، إن هذا الحقل يعتبر من أهم الحقول التي تغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بمقدار 65 مليون قدم مكعبة من الغاز.

وأوضح أن خروج الحقل أدي إلى عجز في حدود 300 ميغاوات على امتداد المنطقة الشرقية، إضافة إلى العجز الموجود مسبقًا بسبب خروج الوحدة الثالثة بمحطة السرير، ما نتج عنه ساعات طرح للأحمال تمتد من ستة إلى ثمان ساعات على امتداد المنطقة.