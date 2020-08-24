تواصل الاحتجاجات في العاصمة لليوم الثاني آلالاف المتظاهرين يواصلون الخروج في طرابلس في مسيرات احتجاجية

أخبار ليبيا24

يستمر الآلاف من الليبيين منذ يوم أمس الأحد الخروج في مظاهرات حاشدة جابت شوارع العاصمة طرابلس للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية الذي ترافق مع الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وطوابير الانتظار الطويلة أمام محطات توزيع الوقود.

وكرر المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب في مسيرات راجلة، عبارات عبروا من خلالها عن تنديدهم بتدهور الأوضاع في العاصمة.

وهتف المتظاهرون، في مشاهد مباشرة جرى بثها على منصات التواصل الاجتماعي، بعبارات تقول: “نوض كنك حي لا أمية لا ضي”. “لا شرقية لا غربية ليبيا وحدة وطنية”. “يا شباب العاصمة نبو ليلة حاسمة”.

وكانت الاحتجاجات العارمة في العاصمة طرابلس اتسعت رقعتها، الأحد، في عدة أحياء من بينها غوط الشعال، السياحية، حي الإسلامي، الدريبي، كشلاف، قدح، الرياضية، وحي الأندلس، بالإضافة إلى سوق الجمعة وتاجوراء.

وبينما واجهت أجهزة الأمن التابعة لحكومة الوفاق الاحتجاجات بحملة اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين، إضافة إلى إطلاق الرصاص الحي، لازال المتظاهرون يواصلون احتجاجاتهم.