تصاعد إصابات كورونا في بنغازي وشرق ليبيا

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أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا تسجيل 71 حالة موجبة،الأحد، بعد إجراء تحاليل على 183 عينة تم اختبارها في معمل “كوفيد19” بمركز بنغازي الطبي.

وبيّنت اللجنة، أن 45 من الحالات الموجبة، سجلت في بنغازي و3 في البريقة و4 في الواحات و11 في المرج، و3في الكفرة، إضافة إلى 5 الأبرق، كما أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية تسجيل 5 حالات وفاة داخل بنغازي.

وسجلت اللجنة الطبية الاستشارية السبت 34 إصابة منها 26 في بنغازي و5 في الأبرق و3 في تاكنس.