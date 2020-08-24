بن غربية: المتظاهرون في طرابلس “جراثيم” لن نسمح بوجودها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم القائد الميداني بقوات حكومة الوفاق، الطاهر بن غربية، المتظاهرين في طرابلس، واصفًا إياهم بالجراثيم والعاهرات، قائلا “أين كنتم في الرابع من أبريل من العام الماضي ولم تروا من كانوا يقصفوكم بجميع أنواع الأسلحة، ودمروا بنيتكم التحتية، وقتلوا أطفالكم وهجروكم من بيوتكم”.

بن غربية واصل ، في تسجيل مرئي له، هجومه على المتظاهرين، قائلا “حتى عندما الأبطال طلعوهم من جنوب العاصمة طرابلس، لقيتموهم زارعين لكم ألغام، والطيران المسير يقصف فيكم ليل نهار، حتى شبابكم القاعدين في الكلية العسكرية قصفهم وقتلهم”.

وأعرب عن رفضه لخروج أي مظاهرات حاليا، رغم وجود فساد في حكومة الوفاق، زاعما أنه لم يؤيدها في البداية، لكنهم التفوا حولها بعد الهجوم على طرابلس باعتبارها “الحكومة الشرعية”، بحسب تعبيره، منتقدا رفع المتظاهرين وخصوصا النساء لافتات احتجاجية على وجود المرتزقة السوريين والأتراك في ليبيا.

وتطاول على الدكتور سيف الإسلام القذافي، والمتظاهرين الداعمين له، واصفا إياهم بالجراثيم، قائلا “لن نسمح في طرابلس بوجود هذه الأوباش”، مطالبا الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المتظاهرين حتى النساء الكبيرة في السن، التي وصفها بـ”العجوز الشمطاء”.

وخاطب أهالي المنطقة الشرقية، قائلا “70 دولة قاعدة في حيشانكم، فلا تحكوا على طرابلس وأهلها أو المنطقة الغربية، وارتميتم في حضن الجراثيم”، كما هدد السكان بقوله: “إما أن تكونوا معنا فى الدولة المدنية وإلا قسما بالله لن نترككم ولبنغازي مالكم منا إلا الدق”.

وشهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية، تظاهرات حاشدة، ضد سوء المعيشة والفساد، منددة بحكومة الوفاق، وسوء إدارتها، فيما واجه المرتزقة السوريون المدعومون من مليشيا الردع التابعة لداخلية الوفاق، المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، مما أدى لسقوط عدد من المصابين.