بن علي يواصل مشواره مع “كروتوني” لثلاثة مواسم

بن علي لعب مع فريق كروتوني 65 مباراة في دوري الدرجة الثاني الإيطالي

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أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلنت إدارة نادي كروتوني الإيطالي تجديد التعاقد مع نجم الفريق أحمد بن علي لثلاثة مواسم .

وكان عقد اللاعب قد انتهى مع كروتوني، وتلقي عدة عروض إيطالية وأوربية للانتقال إلا أنه فضل مواصلة المسيرة مع كروتوني .

وأعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد مع فريقه، ووعد في تصريح للصفحة الرسمية لكروتوني بالعمل على بقاء الفريق في السيريا a مقدما الشكر للإدارة و للمدير الفني للفريق ولمشجعي النادي .

وكانت إدارة كروتوني قد تعاقدت مع بن علي موسم 2018، وقدم مع الفريق أداء ممتاز وقادة للصعود للدوري الممتاز .

ولعب أحمد بن علي مع فريق كروتوني 65 مباراة في دوري الدرجة الثاني الإيطالي وسجل 13 هدفا منها 7 أهداف هذا الموسم .

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