العريبي: إصابات كورونا بلغت 700 إصابة في المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24

كشفت رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا فتحية العريبي اليوم الإثنين أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المنطقة الشرقية حتى الآن بلغت 700 إصابة.

وكشفت العريبي في تصريحات تلفزيونية أن الحالات النشطة بلغت 358 حالة فيما سجلت عدد 88 حالة وفاة.