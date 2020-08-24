العريبي: إصابات كورونا بلغت 700 إصابة في المنطقة الشرقية
أخبار ليبيا24
كشفت رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا فتحية العريبي اليوم الإثنين أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المنطقة الشرقية حتى الآن بلغت 700 إصابة.
وكشفت العريبي في تصريحات تلفزيونية أن الحالات النشطة بلغت 358 حالة فيما سجلت عدد 88 حالة وفاة.
وعن عدد الإصابات بكورونا في بنغازي قالت رئيس اللجنة الاستشارية الطبية :”الحالات بلغت 405 إصابات وسجلت في المدينة 51 حالة وفاة”.
وتوقعت العريبي أن يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بنغازي بشكل أكبر لو تمت زيادة عدد الفحوصات.
وكانت اللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة جائحة كورونا قد أعلنت أمس الأحد عن تسجيل 71 حالة موجبة بالمنطقة الشرقية من ضمن 183 عينة تم اختبارها في معمل “COVID-19” مركز بنغازي الطبي.