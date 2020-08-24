العثور على جثة مدفونة في شاطئ قرب طبرق جثة مدفونة لشخص مجهول في شاطئ منطقة أم أقحيقيح غربي طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

عثرت أجهزة الأمن، اليوم الإثنين، على جثة مجهولة الهوية مدفونة في شاطئ منطقة أم أقحيقيح غربي طبرق.

وأفاد، رئيس قسم الإعلام الأمني بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طبرق، محمد بلل، لأخبار ليبيا 24، أن العثور على الجثة، جاء بعد ورود معلومات لوحدة التحري والقبض بالإدارة العامة للدعم المركزي فرع طبرق.

وقال بلل، إنه تم إبلاغ البحث الجنائي طبرق، وذلك لإخراج الجثة وبالتالي أخذ الإجراءات الأمنية وإحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص.

وأضاف، أنه تم وضع الجثة في مركز طبرق الطبي لمعرفة هويتها، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن تكون لشاب في مقتبل العمر ويشك أن تكون مقتولة وتم دفنها على الشاطئ.

وذكر بلل، أنهم لازالوا في انتظار الطبيب الشرعي للكشف على الجثة وتحديد الملامح لها لمعرفة المزيد من المعلومات.

وأكد بلل، أن هنالك العديد من المواطنين مفقودين منذ فترة وقد تكون لأحد هؤلاء المفقودين، مستبعدًا أن تكون الجثة لمهاجر غير شرعي.