الطبية الاستشارية الجبل الأخضر تعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بـ”كورونا”

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أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا الجبل الأخضر اليوم الأثنين تسجيل (7) إصابات جديدة مؤكدة حيث وصل منها مستشفى شحات للأمراض الصدرية (المنصورة).

وأضاف مكتب إعلام اللجنة في بيان لها أن الحالات حالة من منطقة البياضة، وحالة من مراوة، و5 حالات من الأبرق 4 منها حجر منزلي وواحدة حجر مؤسسي.

وأوضح مكتب الإعلام في اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا الجبل الأخضر أنه تم أيضًا تسجيل عدد 3 حالات شفاء.

وأشار المكتب إلى أن إجمالي الإحصائيات منذ تسجيل أول حالة بالجبل الأخضر، الحالات المسجلة 33 حالة، والنشطة 15 حالة، وحالات التعافي 15 حالة، والوفاة 3 حالات.