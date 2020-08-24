السراج يعلن إجراء تعديل وزاري عاجل
أخبار ليبيا24
أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج اليوم الإثنين نيته إجراء تعديل وزاري عاجل، خاصة فيما يتعلق بالوزارات الخدمية، مؤكدًا أن اختيار الوزراء الجدد سيكون على أسس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد.
وأضاف السراج في كلمة وجهها لليبيين : “قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومية لتجاوز مشكلة المحاصصة”، داعيًا المؤسسات القضائية ومكتب النائب العام إلى إجراءات حازمة تجاه كل موظف عام تطاله شبهة الفساد.
وجدد رئيس المجلس الرئاسي دعوته إلى إجراء انتخابات عامة في شهر مارس المقبل، كما حددها في بيان أصدره يوم الجمعة الماضي، قرر بموجبه وقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية.
وحول المظاهرات، قال السراج إن هناك أطراف أخرى “مسلحة” اندست بين المحتجين في طرابلس أمس الأحد، وحدث تخريب وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وأفاد أن هناك عدة تجاوزات حدثت في التظاهرة لأن الذين خرجوا لم يستكملوا الإجراءات القانونية والحصول على موافقة بالتظاهر من الجهات المعنية حتى تقوم هذه الجهات بحمايتهم وتحميهم من المندسين.
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي رفضه الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين المحتجين ضد الفساد في طرابلس، محذرا ممن سماهم “المهندسين” الذين يهدفون إلى إثارة الفتن.
وأكد السراج أن التظاهر أمر مشروع، والمتظاهرين كانت لديهم مطالب مشروعة، مؤكدا على حق الليبيين في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن من واجبهم في الحكومة الاستجابة للمطالب وحماية المتظاهرين.
وتابع رئيس المجلس الرئاسي:”لن نتهاون مع هؤلاء المندسين وتخريب السمة المدنية الحريصين على تكريسها في مجتمعنا”، لافتا إلى أنهم أفشلوا مشروع عسكرة الدولة بفعل تضحيات “قوات بركان الغضب”.
وجدد السراج التأكيد على أن مطلب الشعب الليبي المعيشية والحياتية أمر مشروع، موضحا أن الأزمات الموجودة لها تراكمات متعددة وليس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من كان سببا أساسيا فيها.
وقال رئيس المجلس الرئاسي إن هناك “أيادي سوداء” في بعض محطات التوليد لا تلتزم بتعليمات الشركة العامة للكهرباء وعدم طرح الأحمال ما يؤدي إلى حدوث إظلام تام في الشبكة التي تعاني عجزا في إنتاج الطاقة الكهربائية بأكثر من 2000 ميغاوات.
وأفاد السراج أن اللجوء إلى طرح الأحمال يهدف إلى توزيع وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية، داعيا الجميع إلى الالتزام بعمليات طرح الأحمال تجنبا لحدوث أضرار بالشبكة وتحقيق المساواة بين المدن والبلديات وجميع المناطق.