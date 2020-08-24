السراج يعلن إجراء تعديل وزاري عاجل

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج اليوم الإثنين نيته إجراء تعديل وزاري عاجل، خاصة فيما يتعلق بالوزارات الخدمية، مؤكدًا أن اختيار الوزراء الجدد سيكون على أسس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد.

وأضاف السراج في كلمة وجهها لليبيين : “قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومية لتجاوز مشكلة المحاصصة”، داعيًا المؤسسات القضائية ومكتب النائب العام إلى إجراءات حازمة تجاه كل موظف عام تطاله شبهة الفساد.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي دعوته إلى إجراء انتخابات عامة في شهر مارس المقبل، كما حددها في بيان أصدره يوم الجمعة الماضي، قرر بموجبه وقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية.

وحول المظاهرات، قال السراج إن هناك أطراف أخرى “مسلحة” اندست بين المحتجين في طرابلس أمس الأحد، وحدث تخريب وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وأفاد أن هناك عدة تجاوزات حدثت في التظاهرة لأن الذين خرجوا لم يستكملوا الإجراءات القانونية والحصول على موافقة بالتظاهر من الجهات المعنية حتى تقوم هذه الجهات بحمايتهم وتحميهم من المندسين.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي رفضه الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين المحتجين ضد الفساد في طرابلس، محذرا ممن سماهم “المهندسين” الذين يهدفون إلى إثارة الفتن.