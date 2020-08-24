الجلاء بنغازي يكشف حقيقة إصابات كورونا بين العاملين بالمُستشفى

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي اليوم الإثنين الأخبار التي اشارت إلى تفشي وباء كورونا بين العاملين بالمُستشفى .

المستشفى وصف عبر صفحته الرسمية ماتم تداوله بالشائعات المُغرضة و التي تبث على منصة التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، بحسب المستشفى .

وأوضح المستشفى أن العاملين يلتزمون بالإجراءات الوقائية داخل الأقسام، مبينًا أنه تم فيما سبق النشر عن حالات الاشتباه التي دخلت للمُستشفى و اتخذت فيها الإجراءات المُتبعة، من تنظيف، وتعقيم المكان الذي تواجد به الحالة عن طريق اختصاصيي قسم مكافحة ومنع العدوى .

وأشار المستشفى إلى أن الأطباء الذين أصيبوا بفيروس قد عُزلوا في الحجر الصحي مُنذ فترة، مؤكدًا أن المُستشفى لم يُغلق أبوابه مُنذ بدء جائحة كورونا وهو يستقبل الحالات من إيواء .

وكشف المستشفى أن عدد حالات الإسعاف منذ يوم الخميس الماضي و حتى يوم أمس الأول السبت بلغت 1365 حالة و الإيواء 158 حالة، و العمليات 44 عملية جراحية .

وفند مستشفى الجلاء خير وفاة مواطن أثناء إجرائه عملية المرارة بسبب خطأ طبي من أحد الأطباء، مؤكدًا أن العمليات الباردة متوقفة مُنذ فترة ولم يستقبل المُستشفى مواطن بالاسم الذي ذكر في منشور بأحد الصفحات.