التمثيل بالجثث … وجه آخر من وحشية “داعش”

أخبار ليبيا 24 – متابعات



مارست الجماعات الإرهابية عمليات دموية لا تحصى و لا تعد في ليبيا منذ انطلاق ثورة فبراير عام 2011 إلا أنها لم تكتفي بممارسة القتل و الذبح بل مارست التنكيل و التمثيل بجثث الضحايا.

الإرهاب و ظاهرة التنكيل بالجثث من قبل الجماعات الإرهابية ظهرت بشكل واضح أواخر سنة 2013 في مدينة بنغازي، في سابقة عير معهودة في مسار تصعيد العنف عبر سلسلة من عمليات الاغتيال المنظّمة طالت عناصر المؤسستين الأمنية والعسكرية، ولم تستثني الضباط المتقاعدين.

الجماعات الإرهابية المتطرفة لم ترعي حرمة البشر سوء الحي أو الميت فقط أرادت أن تسبب في أكثر ضرر للجميع دونما استثناء.

وعندما اشتد الحصارعلى الجماعات الإرهابية لغمت كل شي ألعاب الأطفال وخراطيم المياه والمصاحف وحتى الجثث لم تنجو من تطرفهم وتجرهم من الإنسانية .

فهل يعقل أو يتصور عقل بشري سوي، أن يلغم شخص جثة حتى وان كانت لعدو، أنهم لايعرفون معني للشرف دائما الغدر هو سمتهم سواء كان في الموجهات المباشرة، أو بالاغتيالات والخطف لذلك هب أغلب الشعب لمواجهتهم والقضاء عليهم وعلى أفكارهم المتطرفة.

ومن بين من لقي حتفه على يد تنظيم داعش المتطرف هو ملازم أول حاتم الدينالي الشهير “بالقعمه” التابع للقوات البحرية الخاصة، التحق بعملية الكرامة، وشارك في كثير من المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معه شارك في القتال بمناطق الصابري وسوق الحوت .

الدينالي عرف بقيادته لسيارته المصفحة، وكان كلما يسقط جريح، أو قتل من القوات المسلحة، أو القوة المساندة ويستعصي إخراجه لكثافة نيران الجماعات الإرهابية،أو لوجودها في المناطق يدخل بسيارته المصفحة وسط الاشتباك لإخراج رفاقه الأبطال.

وأشهر إصابة تحصل عليها الدينالي كانت في محور سوق الحوت عندما دخل لإخراج جثه أحد رفاقه، قتل برصاص قناص وعندما حاول سحب الجثة انفجرت به بعد أن لغمتها الجماعات الإرهابية، وبعدها فارق الحياة بعد تقدم عناصر تنظيم داعش في محاولة لسيطرتهم على عمارة الحلال بشارع عمر بن عاص قتل وهو مدافعاً عن رفاقه ووطنة .

قصص تشويه الجثث

في صبيحة 18 ديسمبر 2013، تم إبلاغ الجهات الأمنية بالعثور على رأس من دون جسد بالقرب من أحد محال غسيل السيارات بمنطقة الوحيشي في مدينة بنغازي.

كما أنّ عاملاً سوداني الجنسية عُثر الساعة العاشرة صباحًا على رأس دون جسد، بالقرب من محل عمله كان موضوعًا داخل كيس، تعود حسب المصادر الأمنية إلى المواطن عطية النايلي (65 عامًا)، والد الفقيد رئيس عرفاء وحدة بكتيبة الصاعقة 21، سالم النايلي الملقّب بـ”عفاريت”، حيث وجد الرأس على مقربة من بيت عائلة النايلي بمنطقة الوحيشي.

وفي درنة، التي سيطر على بعض أجزائها عديد الجماعات الإسلامية المتشدِّدة، عثر مواطنون صباح يوم الثلاثاء 27 مايو 2014 على رأس فُصلت عن جسد مواطن، موضوعة داخل كيس (بلاستيك) أسود اللون وضع أمام مسجد الصحابة.

وأكّد مصدر رفيع المستوى حينها في تصريحات صحفية أنّ الرأس تعود إلى الطالب عبدالمعز عبدالرازق التركاوي الطالب بكلية التربية، حيث أكّد المصدر نفسه أن سيارة التركاوي سرقت بمدخل درنة الغربي، الذي سيطر عليه مسلّحون يطلقون على أنفسهم مجلس شباب الجيش الإسلامي بدرنة.

في صباح يوم الخميس 12 يونيو 2014 عثر عناصر الأمن على جثة مجهولة الهوية مكبّلة اليدين ودون رأس بمنطقة جروثة قرب بنغازي تم نقلها إلى مستشفى سلوق.

عرفت مدينة بنغازي سنة 2014 أبشع عمليات الاغتيال والتمثيل بالجثث من قبل المتلذّذين بالقتل وقطع الرؤوس، حيث عثر عناصر تحريات القوات الخاصة الصاعقة، مساء الخميس 17 يوليو، على رأس مفصول عن الجسد.

وفي حادثة أخرى، نقل فريق إدارة البحث عن الجثث بالهلال الأحمر ببنغازي، جثتين مجهولتي الهوية بمنطقة الحليس غرب مدينة بنغازي.

وأكّد الهلال الأحمر أنّه تبيّن من الكشف الطبي على الجثتين أن الأولى مقطوعة الرأس، والثانية متحللة بالكامل. وأشار فريق البحث بالهلال الأحمر إلى أنه تم نقل الجثتين إلى مركز بنغازي الطبي لمعرفة هويتهما.

وعثر أكثر من مرة على جثث بمنطقة الحليس الواقعة غرب بنغازي، بعضها كانت مقيّدة الأيدي والأرجل، والبعض الآخر كان عليها آثار تعذيب وتشويه.

في سبتمبر 2017،قالت غرفة عمليات محاربة داعش صبراتة إن ما أسمتهم بالمليشيات تمارس القتل، والتمثيل بالجثث، وتهريب البشر والوقود، والسيطرة على المصارف، والتحكم في السيولة، وتحويل العملة الأجنبية، ومحاربة الجيش وكل الأجهزة الأمنية بالمدينة وكافة المؤسسات الحكومية الموجودة بها.

مضيفة في بيان أن هذه المجموعات الإرهابية تتلقى دعما غير محدود من جماعات أخرى تمارس نفس ما تقوم به هذه المجموعات، التي تمتهن التهريب بأنواعه، إلى جانب الفكر الأيديولوجي المشترك بينها.

وأضاف البيان أن هذه العصابات الإرهابية تقوم بوضع القناصين في كل المناطق التي تسيطر عليها، وخاصة المدينة الأثرية، وعلى سطح المسرح تحديدا، مع استعمالها أسلحة ثقيلة تقوم بتوجيهها عشوائيا إلى قوات الجيش والمناطق التي يسيطر عليه.

وكانت عمليات التمثيل بالجثث في ليبيا التي يتم تنفيذها بين الحين والآخر ، تثير قلق الليبيين والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية الدولية بشأن استمرار هذه الجرائم وتزايد عمليات الانتقام، وخطر ذلك على السلم والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية ومساعي إقامة دولة قانون.

جدير بالذكر،إلى أنّ المادة 8 من اتفاقية محكمة الجنايات الدولية اعتبرت الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع 1949 ضمن جرائم الحرب، مؤكدًا أنّ انتهاك حرمة الموتى أثناء العمليات العسكرية تشكل خرقا لتلك الاتفاقيات، وبالتالي لابد من محاسبة من اقترف تلك الجرائم البشعة بغض النظر عن الظروف التي دفعت لذلك، فالأعمال الانتقامية محظورة بشكل مطلق ولا يمكن التذرع بها للقيام بأفعال منافية لنصوص القانون.

فضلا عن أن قانون العقوبات الليبي نصّ على أنّ إهانة الجثث جريمة تستوجب المساءلة والملاحقة القانونية، إذ نصت المادتين 293 و294 من قانون العقوبات الليبي على تجريم إتلاف الجثث وإعدامها وإخفائها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. لكنّ هذه العقوبات التي افترضها القانون الليبي ليست رادعة أو زاجرة بما يكفي، ما يستدعي ضرورة تدخل السلطات التشريعية لتعديل عقوبة هذا الفعل بما يتناسب مع وحشيته.

كما تحرِّم المدوّنة الإسلامية التمثيل بالجثث تحريمًا قاطعًا. وتتضمن توجيهات النبي بشأن استخدام القوة هذه النواهي «لا تغلُّوا ولا تغدروا ولا تمثِّلوا». كما أمر الرسول المسلمين بتجنب مهاجمة العدو عمدًا بضربه في الوجه. وجاءت توجيهات أبي بكر الصديق المكتوبة لأمير حضرموت باليمن متضمنة ما يلي: “إياك والمثلة في الناس فإنها مأثم ومنفرة”.

ويرى مراقبون أن التمثيل بالجثث الذي تمارسه الجماعات الإرهابية ليس في ليبيا فجسب يأتي في إطار المعركة النفسية إذ تسعى التنظيمات لنشر حالة الهلع لكي تسهل عملية الإختراق و التمكين.