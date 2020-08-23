معيتيق وسيالة يُطمئنان رئيس مالطا على أوضاع مؤسسة النفط والمصرف المركزي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، اليوم الأحد، بوزير الخارجية والشؤون الأوروبية الماطي، إيفاريست بارتولو، حيث أكد الأخير دعم بلاده لإعلاني المجلس الرئاسي ومجلس النواب بوقف العمليات العسكرية في ليبيا.

معيتيق أوضح ، في بيانٍ إعلامي له، أنه التقى خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، الرئيس جورج فيلا، بقصر سان انطون، وذلك لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا على جميع الأصعدة.

ووفق البيان، أشار الرئيس المالطي إلى الدور الهام للمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية لضمان توفير احتياجات الشعب الليبي.

وأكد الرئيس المالطي على دعم بلاده لحل سياسي يقوده الليبيين بأنفسهم واستعداد مالطا العمل كقناة اتصال لتحقيق هذا الهدف من أجل أن تبقى ليبيا موحدة، مُوضحًا أن استئناف التفاوض في إطار مؤتمر برلين التي تقوده الأمم المتحدة هو الطريق الأمثل لحل الأزمة الليبية.

وأعلن كل من؛ فائز السراج، وعقيلة صالح، الجمعة، عبر بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.