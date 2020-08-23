طبيبة تروي مأساة وفاة شقيقين بكورونا في أجدابيا

أخبار ليبيا24

تتزايد بشكل يومي أعداد المصابين في ليبيا جراء فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، وهو ما يضع الأطباء في مواجهة يومية مع مرضى يفقدون حياتهم بعد معاناه طويلة مع الفيروس.

وتروي الطبيبة هناء القطعاني من مركز العزل أجدابيا تفاصيل تلك المأساة فتقول ”يوم أمس أو بالأحرى ليلة أمس كانت ليله صعبة جداً ومن أصعب ليالي العمل”.