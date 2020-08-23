“داعش” .. التمثيل بالجثث وقطع الرؤوس لإخافة كل من يقف ضدها هذه التصرفات الإجرامية لم تخيف قوت الجيش رغم خسارة الكثيرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بعد أن ضاق الخناق على الجماعات الإرهابية بمحور وسط البلاد ببنغازي، وكانت المعارك تتركز في شارع عمر بن العاص وكان الهجوم عنيف مصحوب بكثافة نارية كبيرة، وكانت “عمارة الحلال” الواقعة في منتصف الشارع هدف مباشر لقوات الجيش الوطني.

وجاء هذه الخطوة من قوات الجيش لأن عمارة الحلال تتكون من طوابق عدة وتقع في منتصف الشارع وتطلع على كامل المنطقة لذلك اتخذتها الجماعات الإرهابية مرصد لهم لقنص واستهداف عناصر قوات الجيش .

وفي أحد الأيام تمكن الجماعات الارهابية من قنص أحد أفراد القوات المساندة للجيش الشاب أحمد الغناي برصاصة أودت بحياته على الفور .

ونظرًا للكثافة النارية من الجماعات الإرهابية وقتالها بشراسة أمام قوات الجيش للدفاع عن الموقع، فقد تمكنت الجماعات الإرهابية من سحب جثمان “الغناي” داخل العمارة .

وبمنتهي الوحشية وعدم الإنسانية فقد اقدمت الجماعات الإرهابية المتمثلة في تنظيم داعش المتحالف مع ما يعرف بمجلس شورى بنغازي الإرهابي بذبح الشاب، وقامت برمي رأسه من فوق العمارة، في محاولة منها لإثارة الرعب والهلع في وسط أفراد القوات المسلحة .

ولكن هذه الجريمة البشعة زادت من عزيمة أفراد قوات الجيش، فما كان منهم إلا الإصرار والتقدم للانتقام لرفيقهم، والصعود إلى العمارة وقتل كافة العناصر الإرهابية وسحب جثمان “الغناي”، ونجحت في ذلك .

وكانت الجماعات الإرهابية بعد أن ذاق عليها الخناق إيصال رسالة لكل من يقاتل مع قوات الجيش سواء من منتسبه أو من القوات المساندة أن هذا مصير كل من يقف في ضدهم .

هذه الجريمة البشعة لن تمحوها ذاكرة الحرب وذاكرة أهل منطقة شارع عمرو بن العاص جريمة تخلو من الشرف .

الشاب “الغناي” كان من خيرة شباب القوات المسلحة العربية الليبية والشباب المساند لها .

ورحل الغناي بروحه هو وزملائه التي كانت ثمن للقضاء على الجماعات الإرهابية من مدينة بنغازي الجماعات التي لم تراعي حرمة ولم تلتزم بأي مبدءا بأفكاره المتطرفة والمشوهة .