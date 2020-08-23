برج الأمل في طبي بنغازي يكشف عن أرقام كورونا منذ افتتاحه

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أخبار ليبيا24

كشف مركز بنغازي الطبي أن إجمالي حالات كورونا التي استقبلها برج الأمل منذ افتتاحه في 10 من أبريل من العام الحالي بلغت 758 حالة.

واشار المركز في إحصائية نشرها أمس السبت إلى أن إجمالي الوفيات في برج الأمل بلغت 68 حالة و إجمالي حالات الشفاء كانت 69 حالة.

وبحسب المركز دخلت العناية الفائقة 90 حالة بين حالات اشتباه وحالات موجبة منذ افتتاح البرج، وتتواجد في برج الأمل بمركز بنغازي الطبي 75 حالة اشتباه و35 حالة موجبة منها 30 حالة في العناية الفائقة.

ويعتبر برج الأمل المستشفى الوحيد الذي يستقبل الحالات الموجبة في بنغازي وضواحيها، ويُقيم الأطباء والتمريض مع المرضى داخل العزل ببرج الأمل بعيداً عن ذويهم منذ أشهر ويقدمون الرعاية الطبية والخدمات للمرضى من كل المناطق.

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