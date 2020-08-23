العريبي يرحب ببيانات إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا24 أبدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي بالبيانات الصادرة عن رئيسيْ مجلس النواب والمجلس الرئاسي بإعلان وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد.

وقال العريبي في بيان له أمس السبت :”إن الخطوة المرتقبة المقبلة هي بدء الحوار السياسي بين جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة في جنيف”.

وشدد رئيس لجنة الطاقة على أن المجتمع الدولي سيبدأ رعاية الاتفاق بين الطرفين للوصول إلى حل سلمي يحقق الاستقرار في البلاد.



وكان رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” ورئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” قد أصدرا بيانيْن منفصليْن أمس الجمعة أكدا فيهما التوافق على الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والدعوة إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي وتجميد إيراداته إلى حين التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين.