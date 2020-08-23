السراج يتلقى دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة باريس

أخبار ليبيا24 – سياسة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السراج من السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرايير دوهيلين، تناولا فيها مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين،

وجددت السفيرة الفرنسية تأييد بلادها لمبادرة السلام التي طرحها السراج الجمعة الماضية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأعلن السراج، قبوله لدعوة الرئيس الفرنسي، مؤكداً بأن ما طرحه في بيانه ويشمل وقف إطلاق النار والمضي قدما نحو الانتخابات واستئناف إنتاج وتصدير النفط، مشيرا إلى أن تنفيذه يحتاج إلى دعم من كافة الأصدقاء، وفق قوله.