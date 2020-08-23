تعليق العمل في قسم الباطنة بمستشفى الوحدة درنة بسبب الاعتداءات المتكررة

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أعلن الطاقم الطبي من طبيبات وأطباء في قسم الباطني بمستشفى الوحدة درنة التوقف عن العمل ابتداءاً من صباح اليوم الأحد إلى حين رد اعتبار رئيس القسم بعد تعرضه للضرب من قبل أحد المواطنين.

وشددت طبيبات وأطباء القسم على ضرورة توفير الحماية الأمنية وتوفير معدات الحماية الطبية و تنظيم سير العمل لأن المتضرر الأكبر لهذه الفوضى هو الطاقم الطبي.

وناشد الطاقم الطبي من طبيبات وأطباء في قسم الباطني بمستشفى الوحدة درنة وزارة الداخلية ومدير الأمن وعميد البلدية التدخل لتوفير الحماية لهم.

وأشاروا إلى أن رئيس قسم الباطني بمستشفى الوحدة درنة جمال الحصادي تعرض للضرب على يد شاب لا يتجاوز عمره 20 عام، بسبب إخباره بأن تحليل والدته لفيروس كورونا كان إيجابي وأنه لايمكن استقبالها كحالة في القسم حفاظاً على سلامة باقي المرضى والطاقم الطبي الذي ينهار كل يوم بسبب نقص الإمكانيات.

وأوضح الطاقم الطبي في القسم أن الحصادي ليس الوحيد الذي تعرض للضرب والشتم فقد تعرض قبله طبيب وطبيبة للضرب أيضًا لذلك تقرر إيقاف العمل حتى توفير الحماية لهم.