وينر: حرمان الليبيين من الكهرباء والغذاء أمر سيء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السابق، جوناثان وينر، أن النفط ملك لجميع أطياف الشعب الليبي، موضحًا أن حرمانهم من فوائده؛ مثل الطاقة الكهربائية والغذاء والأدوية والسلع الطبية الأساسية، يعد أمرًا سيئا للبلد بأكمله.

وينر قال ، في تغريدة له، تعليقًا على ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمبادرتي وقف إطلاق النار من قبل طرفي الصراع، وبالتحديد حول أهمية عودة إنتاج وتصدير النفط، إن هناك ما يكفي لرعاية الجميع بالقيادة الجيدة، والتسوية، وإزالة القوات الأجنبية.

#Libya oil belongs to Libya people. Depriving them of benefits from the oil – like electrical power, food, drugs & essential medical goods – is bad for whole country. There is enough to take care of everyone with good leadership, compromise, & removal of foreign forces. https://t.co/q7QkRvmmTy

— Jonathan M Winer (@JonathanMaWiner) August 22, 2020