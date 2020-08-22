هكذا كانت بنغازي.. اغتيال مسؤول وحدة نزع الألغام لحظة خروجه من المسجد

أخبار ليبيا24-خاصّ

على مدار السنوات التي تلت اندلاع الثورة، شهدت مهد الثورة في ليبيا عمليات اغتيال هزّت بقوة المشهد اليومي للمدينة، ورغم تنوع أساليب تنفيذها، إلا أنها كانت جميعها تهدف إلى إسكات جميع المعارضين لما آلت إليه البلاد من وضع دامٍ إلى الأبد.

من بين الاغتيالات التي شهدتها بنغازي حدثت يوم الجمعة 23 أغسطس، وكان ضحيتها آمر وحدة تفكيك المتفجرات والألغام بمديرية أمن بنغازي، العقيد مصطفى عقيلة المغربي.

في هذه العملية، أفرغ مسلحون ملثمون يستقلون سيارة سوداء نوع جيب الرصاص من بنادقهم المصوبة في جسد المغربي، الذي كان حينها خارجًا من “مسجد الأنصار” في منطقة الحدائق، بعد أداء صلاة الجمعة.

لقي مصير، المغربي، شخصيات أخرى من محامين وعسكريين ورجال أمن وقضاة وإعلاميين، وغيرهم، حيث أدت عمليات التصفية الجسدية وتفجير العبوات الناسفة في السيارات، إلى إغراق بنغازي وسط بحيرة من الدماء.

وكان منفذو عمليات الاغتيال ينفذون جرائمهم إما في وضح النهار أو في جنح الليل أمام البيوت والمساجد، وفي الأماكن العامة.

وشجع عدم وجود أجهزة أمنية فاعلة، لضبط المتورطين في الاغتيالات، جماعات القتل والتطرف وإسكات الأصوات على ارتكاب المزيد من الجرائم في حق الليبيين، حيث أصبحت الهجمات الإرهابية وسيلة واضحة ورخيصة لنشر الرعب والهلع.

لقد هددت الهجمات الإرهابية، السلم والأمن المجتمعي، وساهمت في تدمير الحياة برمتها داخل بنغازي، وكانت وحشية الجماعات المتطرفة وعقائدها الفاسدة، لا تعرف حدوداً، لما حرمه الله من قتل النفس بغير وجه حق.

ومنذ تسللها إلى ليبيا خلال أحداث الثورة عام 2011، انتهجت التنظيمات المتطرفة عمليات الاغتيال والمؤامرات والهجمات إرهابية، كوسيلة لتثبيت وجودها وإجبار الشعب الليبي على الخضوع لها، حيث ارتكبت تلك الجماعات مئات من الهجمات والاغتيالات على مدار السنوات الماضية.

انخرطت الجماعات المتطرفة، في تلك الاغتيالات وغيرها من الهجمات من خلال التنظيمات الإرهابية التابعة لها بدءً من القاعدة إلى أنصار الشريعة إلى داعش، حيث كانت جميع تلك التنظيمات المسجلة في قوائم الإرهاب الدولي، تطمح إلى تحويل ليبيا إلى قاعدة لها، للسيطرة على مناطق أوسع في المنطقة الإقليمية المحيطة بها.

ولم يكتفِ الإرهابيون بالاغتيالات الفردية لإسكات خصومهم ونشر الفزع، بل استخدموا وسائل أخرى أكثر ضررًا لإحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية، حيث اتجهت الجماعات المتطرفة لتنفيذ عمليات القتل الجماعي بطرق متعددة منها زرع المتفجرات وسط الأماكن العامة والمؤسسات لقتل من فيها.

ولنا في هجمات برسس والثانوية الفنية العسكرية وتفجيرات السيارات المفخخة أمام مستشفى الجلاء ومسجد بيعة الرضوان دليل قاطع على هذا النهج المتوحش، الذي راح ضحيتها مئات الضحايا.

يُعد الإرهاب من المخاطر الكبيرة المهددة للحياة والتنمية والاستقرار والتطور الحضاري، والتي لا يمكن الوصول معه إلى شيء نافع للبشرية، مهما حاول الداعين إليه، باسم الدين، تبرير كل أعمال العنف والتخريب المدمرة للممتلكات والثروات.