مجلس التعاون الخليجي يرحب ببياني عقيلة صالح والسراج

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رحّب مجلس التعاون الخليجي بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا من جانب كل من رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج يوم الجمعة.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، جميع الأطراف في ليبيا إلى “الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا”.

وأصدر عقيلة صالح وفائز السراج الجمعة بيانيين، توافقا من خلالهما على الوقف الفوري لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، وضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية.