ليبيا تتجاوز الـ10 آلاف إصابة بكورونا تزايد أعداد الإصابات اليومية بكورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

تجاوزت أعداد الإصابات المسجلة في ليبيا لجائحة كورونا حاجز الـ 10 آلاف إصابة بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 414 إصابة جديد خلال يوم الجمعة.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن النتائج سجلت 2148 عينة سالبة، و414 عينة موجبة منها 353 حالة جديدة، و61 حالة لمخالطين.

وأعلن المركز، تسجيل سبع حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بكوفيد19، إضافة إلى تماثل 6 حالات للشفاء.

وبهذه الأرقام الجديدة، وصل إجمالي عدد الحالات التي أصيبت منذ دخول الفيروس إلى البلاد في مارس الماضي إلى 10,121 إصابة، بينها 8,888 حالة نشطة 1,053 حالة تعافي و180 حالة وفاة.