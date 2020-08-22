كرموس: حفتر الخاسر الوحيد من اتفاق السراج وصالح

أخبار ليبيا 24 – متابعت

رأى عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، أن إعلان وقف إطلاق النار، الذي لاقي ترحيبًا محليًا ودوليًا واسع النطاق، لاسيما من الدول الداعمة لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وضع الأخير تحت ضغط كبير قد يقوده إلى عزلة.

كرموس ذكر – في تصريحات لموقع “عربي 21″ الموالي لقطر وتركيا – أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي رد فعل إزاء هذه الخطوة، التي عكست توافق مفاجئ بين داعم حفتر الأول، عقيلة صالح، وعدوه الأول فايز السراج.

وأرجع عضو الدولة، صمت حفتر حتى اللحظة، إلى خشيته من الظهور كخاسر ومتخاذل، لافتًا إلى أن تبادل الأدوار مع عقيلة صالح، سبق أن لعبه الأخير للتغطية على خسائر وفضائح حفتر، والآن يتكرر لحفظ ماء الوجه في فتح الموانئ النفطية، حسب وصفه.

واعتبر كرموس، أن حفتر هو الخاسر من توافق السراج وصالح، منوهًا إلى أنه لو رفض الخطوة، فلن يكون القرار منه، بل من الدول الداعمة له، مُستدلاً على تقديره، بما حصل في لقاء موسكو، عندما غادر دون التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار.

وفي ختام حديثه، هاجم كرموس الدول الداعمة لحفتر، قائلاً “لديها مشروع يتمثل بمحاربة حرية الشعوب”، متوقعًا أن تشهد الأيام المقبلة، شخصية جديدة، يتم تقديمها كبديل عن حفتر، بعد خسائره المتتالية، على أن تقوم هذه الشخصية بالدور المطلوب منها.