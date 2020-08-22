غوتيريش يرحب بدعوات السراج وعقيلة صالح لوقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالدعوات إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية في ليبيا، والتي أعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الجمعة.

وأعرب غوتيريش، عن أمله في أن تحترم القوات المسلحة، من كلا الجانبين، الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأن يتم النظر في تنفيذه بشكل عاجل داخل اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” التي تيسرها الأمم المتحدة.

كما عبر غوتيريش، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه صدر الجمعة، عن ترحيبه بالدعوة إلى إنهاء الحصار على إنتاج النفط، بحسب ما نشرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي.

ودعا الأمين العام، جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة تستند إلى نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 (2020).

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد طالبا في بيانيهما أمس الجمعة، من الجميع بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في ليبيا، مؤكدين على ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط بشروط.