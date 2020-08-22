صبراتة تشهد تصفية ثلاث شباب في حادثين منفصلين

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كشف مصدر مطلع أن مدينة صبراتة شهدت الخميس جريمة تصفية عدد ثلاث شباب في حادثين منفصلين دون معرفة أسباب ومنفذي هذه الجرائم البشعة.

وأوضح المصدر أنه تم العثور على جثتين لشابين من مدينة الزاوية على أحد شواطيء مدينة صبراتة بعد أن تم اختطافهم الخميس من قبل مسلحين مجهولين.

وأضاف المصدر أنه تم العثور على جثة محمد علي البغلوش مواليد أبريل 1999، وجثة هاني يوسف البغلوش مواليد فبراير 2000 بعد أن تم خطفهم أثناء تواجدهم على شاطيء بحر مليتة.

وأشار المصدر إلى أن الشباب من سكان مدينة الزاوية تمت تصفيتهم بعد استهدافهم بوابل من الرصاص دون معرفة الأسباب والفاعلين.

وأفاد المصدر ان مدينة صبراتة شهدت كذلك جريمة تصفية الشاب أبوبكر أرحومة الشاطر مواليد 1993 ومن سكان منطقة رقدالين طريق عسة، لافتا إلى أنه تم إلقاء جثته أيضًا على أحد شواطئ مدينة صبراتة.

وذكر المصدر أنه بالرغم أن الواقعتين منفصلتين ولكن الغموض يلفهما، موضحًا أن مصادر أشارت إلى وجود الجثث في صبراتة لإبعاد الشبهة عن الفاعلين.