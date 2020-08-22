تعرف على أول طيار قام بضرب أوكار الإرهاب في بنغازي الفقيد أحد أمهر الطيارين في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كثيرين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل القضاء على الإرهاب والتكفيريين في ليبيا التي عانت من فراغ أمني وتعرض أهلها لويلات العذاب على يد الجماعات الإرهابية وسطوتهم وغدرهم .

ولولا وقوف الشرفاء من أبناء الوطن لما استطعنا التخلص من شر الإرهاب وأفكاره الذي فرض استخدام الغدر والقتل والخطف لفرض نفسه على أرض الواقع، وسقط الكثير من أبناء الوطن على يد الإرهاب وفي محاربته.

نستعرض في هذا التقرير تاريخ أحد الأبطال من رجال ونسور سلاح الجو الليبي .

الفقيد أول طيار قام بضرب أوكار الإرهاب في مدينة بنغازي يوم الجمعة 16 مايو 2014 في أول يوم لعملية الكرامة العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، من قاعدة ناصر الجوية .

وهو من مواليد 1959م، وألتحق بالقوات المسلحة في 17 أغسطس عام 1977م ، ورقمه العسكري 5100، و تحصل على بكالوريوس علوم جوية، وتخرج في الأول من سبتمبر من عام 1980 من كلية مصراتة الجوية، وتخصص طيار مقاتل من الدفعة الرابعة من الكلية الجوية عدد ساعات الطيران 2414.55 ساعة تعادل أكثر من 5000 طلعة جوية .

ويعتبر الفقيد الذي وفاه الآجل في سبيل الدفاع عن وطنه في مقارعة الإرهاب، وهو أحد أمهر الطيارين في ليبيا، ومات وهو آمراً لقاعدة ناصر الجوية، وآخر ترقية كانت في السادس عشر من مايو 2016 م .

وتحصل على نوط الترقية الاستثنائية عام 1987م، ونوط الفاتح عام 1979م، ونوط التدريب طبقة أولى ونوط الواجب طبقة ثانية، ونوط الواجب طبقة أولى ونوط الخدمة الطويلة القدوة الحسنة .

كما تحصل على العديد من الدورات التأهيلية على الطائرات ميج 21 – 23، ودورة آمر سرب سنة 1996 ودورة أركان تخصصية في روسيا الاتحادية .

وسقطت به طائرته ميغ 21 وهو عائدا من مهمة عسكرية بمدينة درنة، وسقطت طائرته بسور القاعدة أثناء هبوطه قتل على آثرها على الفور ، وهو لواء طيار ركن صالح عبدالله جودة خليفة العقوري آمر قاعدة ناصر الجوية .