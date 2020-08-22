بعد تفاقم الوضع..بلدي الأبيار يدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا

أخبار ليبيا24

ناشدت بلدية الأبيار المواطنين في البلدية ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على الإجراءات الوقائية، لأنها الفيصل الوحيد الذي يمنع انتشار فيروس كورونا

وأعرب المجلس البلدي الأبيار عن أسفه لتفاقم الوضع الوبائي في البلدية وذلك بسبب انتقال العدوى من خلال المناسبات الاجتماعية من أفراح ومآتم.

وأشار المجلس إلى أن هناك تزايد مستمر للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في برقة بصفة عامة وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب كل الحالات مما اضطر اللجان العاملة ومنظمة الصحة العالمية لتغيير بروتوكولات التعامل مع الحالات المرضية والاعتماد على العزل والحجر المنزلي.

وطالب المجلس أهالي مدينة الأبيار بالالتزام بالإجراءات الكاملة التي تحمي من الوباء من لَبْس الكمامات الى التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وغيرها من الإجراءات.