العقوري: وقف إطلاق النار يعد فرصة لاستئناف الحوار السياسي

أخبار ليبيا24

رأى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، اليوم السبت، إن اتفاق وقف إطلاق النار يعد فرصة لاستئناف الحوار السياسي وفتح ملف العدالة الانتقالية والمصالحة والتوزيع العادل لثروات البلاد.

وأكد العقوري، على أن مجلس النواب ملتزم بالعمل مع دول الجوار والدول المعنية بالملف الليبي من أجل عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا ووقف التدخلات الخارجية.

كما أكد العقوري، دعم مجلس النواب لعمل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها على جميع المسارات لدعم عودة الاستقرار إلى البلاد.

وعبر العقوري، عن أهمية الجهود الدولية لدعم مجلس النواب من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة المؤسسات والقانون وحل المجموعات المسلحة وصولا إلى تنظيم الانتخابات التي سيختار فيها الشعب الليبي من يحكمه.

واتفق الجمعة، في بيانين متزامنين، المجلس الرئاسي ومجلس نواب، على الوقف الفوري لإطلاق النار.