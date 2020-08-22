العشري يثني على اللاعب مفتاح طقطق

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أشاد مدرب المصري البورسعيدي طارق العشري بأخلاق الليبي مفتاح طقطق الذي امتثل لكل تعليمات الجهاز الفني بكل روح طيبة.

وتابع العشري في تصريحات لموقع كووورة “طقطق أبدى جاهزيته لبذل كل ما يستطيع من أجل الفريق “.

وختم : “أريد مقاتلين داخل الملعب وأرفض التعالي على الفريق، لأن اسم المصري أكبر من أي لاعب”.

وكان المحترف الأفريقي سعيدو سيمبوري، قد رفض خوض التدريبات مع المصري وانقطع عن التدريبات منذ 10 أيام تقريبا.

وقرر النادي المصري البورسعيدي، التقدم بشكوى في الاتحادين المصري والأفريقي ضد لاعب الفريق سعيدو سيمبوري، بسبب هروبه من معسكر الفريق وانقطاعه عن التدريبات للمرة الثانية.

وكشف مصدر داخل الفريق البورسعيدي، أن طارق العشري المدير الفني قام باستبعاد اللاعب عن معسكر الفريق الفترة الماضية بسبب تجاوزاته ضد أفراد الجهاز الفني، ولكنه فوجئ بهروب اللاعب.