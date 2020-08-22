الرئاسي يؤكد أهمية استئناف العملية السياسية ويحدد شروطا لذلك

أخبار ليبيا24 – سياسة

بحث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماعه اليوم السبت، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتقييم الموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة في البلاد.

وعقد الاجتماع برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، وبحضور نائب الرئيس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس الرئاسي محمد عماري زايد وأحمد حمزة، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وأكد المجلس الرئاسي، على أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم.

وجدد المجلس، تأكيده على أن الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه، مشدداً على موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وفاءً لدماء الشهداء واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظاً على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها.

وشدد المجلس، على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم.

كما أكد المجلس الرئاسي، على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدفه للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقا لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيين.

وعبر المجلس، عن شكره لدولتي تركيا وقطر والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاق الوطني وساندت الشعب الليبي خلال الأزمة الراهنة، معربا عن تطلعه لأن يكون للشقيقة مصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة التي يأمل أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام.