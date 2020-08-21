وليامز ترحب ببياني عقيلة صالح وفائز السراج ونقاط التوافق فيهما

أخبار ليبيا24 – سياسة

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بشدة بالتوافق الهام بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي إلى وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.

وعبرت وليامز في بيانها اليوم الجمعة، عن ترحيبها الشديد بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن كل من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الجمعة، واللذين عبرا فيهما عن قرارات شجاعة حول ليبيا التي بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب.

وأشارت وليامز، إلى أن عقيلة صالح وفائز السراج دعيا إلى وقف إطلاق النار على أمل أن يُفضي هذا الأمر إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية، على حد قولها.

ودعت وليامز، إلى التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذُكرت في البيانين، وجددت تشديدها على أن الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر ضرب من التعنت غير المقبول محلياً ودولياً.

وحثت الممثلة الخاصة، جميع الأطراف إلى الارتقاء لمستوى المرحلة التاريخية وتَحمّل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي، مشيرة إلى أن المبادرتين تبعثا الأمل مجدداً في ايجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد طالبا من الجميع بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع انحاء ليبيا، مؤكدين على ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط بشروط.