ميركل: دور تركيا يعزز الصراع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتفاقها مع ما جاء في كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال المؤتمر الذي جمعهما أمس الخميس، فيما يخص منطقتي الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن الدور الذي تلعبه تركيا يعمل على تعزيز الصراع المسلح في ليبيا وافتعال الأزمات في شرق المتوسط.

ميركل ذكرت خلال المؤتمر الذي عقد في باريس، “هناك تضامن أوروبي فرنسي ألماني كامل مع اليونان وقبرص من أجل استقرار شرق المتوسط وخفض التصعيد والتنسيق المستمر”، مؤكدة أن هذه إشارة مهمة جداً إلى الممارسات التركية.

وتطرقت ميركل إلى العملية إيريني والسفن المعنية بمراقبة حظر إرسال السلاح إلى ليبيا، قائلة “كانت هناك شكوى فرنسية وكان هناك تبادل تصعيد فرنسي تركي، يشير بشكل صريح إلى ليبيا فيما يتعلق بالتدخل في الصراع وانتهاك حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة بعدم وصول السلاح إلى الداخل الليبي”.

واستكملت ميركل “مهمة إيريني معنية بعدم وصول الأسلحة إلى الداخل الليبي، وكان يجب تعزيزها”.

وتثير التدخلات التركية وعمليات نقل المرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا تحت إشراف الرئيس التركي رجب أردوغان، حفيظة المجتمع الدولي وتنديداته المتكررة، وخاصة الدول التي تمثل تلك العمليات خطورة على أمنها القومي مثل مصر ودول شرق المتوسط.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق المدعومة من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، حيث تستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.